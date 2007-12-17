Ющенко хочет использовать опыт Азарова на благо страны?
17:05, 17 декабря 2007Политика
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...и всего украинского общества
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил первого вице-премьер-министра - министра финансов Николая АЗАРОВА с 60-летним юбилеем.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства
«Пусть и в дальнейшем Ваш богатый опыт и способности служат на благо нашего государства и всего украинского общества», - говорится в поздравлении Президента.
В.ЮЩЕНКО пожелал Н.АЗАРОВУ успехов в работе, крепкого здоровья и добра.
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