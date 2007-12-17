Ющенко хочет использовать опыт Азарова на благо страны?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил первого вице-премьер-министра - министра финансов Николая АЗАРОВА с 60-летним юбилеем.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства

«Пусть и в дальнейшем Ваш богатый опыт и способности служат на благо нашего государства и всего украинского общества», - говорится в поздравлении Президента.

В.ЮЩЕНКО пожелал Н.АЗАРОВУ успехов в работе, крепкого здоровья и добра.