Ющенко хочет использовать опыт Азарова на благо страны?

17:05, 17 декабря 2007
Политика
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...и всего украинского общества

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил первого вице-премьер-министра - министра финансов Николая АЗАРОВА с 60-летним юбилеем.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства

«Пусть и в дальнейшем Ваш богатый опыт и способности служат на благо нашего государства и всего украинского общества», - говорится в поздравлении Президента.

В.ЮЩЕНКО пожелал Н.АЗАРОВУ успехов в работе, крепкого здоровья и добра.

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