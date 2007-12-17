Симоненко хочет знать, сколько стоит место в БЮТ и кому платить

Коммунистическая партия Украины просит Генеральную прокуратуру проверить заявление народного депутата от БЮТ Григория ОМЕЛЬЧЕНКО о фактах политической коррупции и совершения мошеннических действий при формировании и утверждении списков кандидатов в депутаты от БЮТ и, в случае подтверждения, возбудить уголовное дело по факту коррупционных действий руководства БЮТ.

Как сообщает пресс-служба КПУ, партия подготовила и направила в Генеральную прокуратуру Украины депутатский запрос с просьбой проверить обнародованные факты и взять объяснение у народного депутата Г. ОМЕЛЬЧЕНКО.

В запросе, в частности, утверждается, что "10 декабря 2007 года на пресс-конференции в Киеве Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил о политической коррупции и совершении мошеннических действий при формировании и утверждении списков кандидатов в народные депутаты от БЮТ".

Пресс-служба приводит слова депутата о том, что он имеет официальное заявление человека, от которого требовали миллионные суммы за место в списке БЮТ, и, по словам которого, средства были перечислены от одной из иностранных фирм, однако лицо так и не было зарегистрировано кандидатом в народные депутаты. КПУ напоминает, что Г.ОМЕЛЬЧЕНКО обещал через несколько дней назвать фамилию лица и обнародовать копии платежных документов. Он утвердительно ответил и на вопрос журналистов, что к этой афере с “продажей мест” в партийном списке причастно центральное партийное руководство.

“Понятно, что Г.ОМЕЛЬЧЕНКО руководствовался благими намерениями, проводя пресс-конференцию, имея целью очистку блока от политических коррупционеров и мошенников. Вместе с тем его заявления свидетельствуют о наличии признаков уголовного преступления в деяниях центрального руководства БЮТ”, - отмечает Компартия.

Сам Г.ОМЕЛЬЧЕНКО в комментарии УНИАН подтвердил наличие у него вышеупомянутых материалов, которые свидетельствуют о коррупции в БЮТ. Он пообещал, что и сам обратится в правоохранительные органы как только получит дополнительные объяснения от человека, который написал это заявление. По словам Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, этот человек попросил пока еще не называть его фамилию, но после того, как этот человек защитит свою жизнь, он передаст дополнительные материалы по этому вопросу.