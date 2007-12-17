Кинах: Украина в 2007 году не станет членом ВТО

Украина в 2007 году не сможет вступить во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр экономики Анатолий КИНАХ.

Он подчеркнул, что решение о принятии Украины в ВТО не внесено в повестку дня заседания Генерального совета ВТО, которое состоится 19-20 декабря.

Министр отметил, что Украина на сегодняшний день практически подготовила всю базу, необходимую для вступление в эту организацию, но остается нерешенным вопрос экспортных пошлин, инициированный Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе представители Украины проводили консультации в Женеве, во время которых должна была быть определена дата проведения заседания Рабочей группы. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью "5 каналу", которое транслировалось 16 декабря, сказал, что Украина может вступить в ВТО уже 20 декабря. По его словам, Украина уже вплотную приблизилась к членству в ВТО, заключила все необходимые договоренности.

Справка УНИАН. Европейский союз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины в ВТО. Для того, чтобы стать 152-м членом этой всемирной организации, Киеву необходимо выполнить требование относительно пересмотра регуляции по экспортной пошлине.