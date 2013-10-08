В ПР выступили за расширение прав местного самоуправления

В работе совещания, которое 30 сентября провел Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, приняли участие руководители структурных подразделений Администрации Президента, Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Темник, председатель Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине Сергей Маликов, глава Харьковского областного совета, президент Украинской ассоциации районных и областных советов Сергей Чернов и народный депутат, член парламентской фракции ПР, председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Евгений Карташов, сообщила пресс-служба Запорожской областной организации Партии регионов.

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«Мы должны обеспечить такие условия, чтобы каждый украинец мог максимально участвовать в формировании законов и в управлении территорией своего проживания», – заявил на совещании Карташов.

По его мнению, упомянутая реформа – одна из самых сложных, среди тех, что когда-либо проходили в нашем государстве, что подчеркивает важность всестороннего ее обсуждения в обществе. «В отработку этого документа будет вовлечено максимальное количество людей, что позволит минимизировать риски и избежать ошибок», - сказал народный депутат.

Он привел в пример Запорожскую область, где с весны прошлого года прошли 623 мероприятия, на которых больше 27 тысяч запорожцев обсудили проект концепции. «Конечная цель концепции, предложенной Президентом Украины Виктором Януковичем, - создать устойчивую единицу, которая могла бы обеспечить экономические, правовые и социальные условия для удовлетворения нужд населения», - сообщил Евгений Карташов и подчеркнул, что ее реализация в основном зависит от качества проведения подготовительного этапа, рассчитанного на 2013-2015 годы.