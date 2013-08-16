Кабмин одобрил основы региональной политики

Украина еще на шаг приблизилась к ЕС - правительство приняло на последнем заседании проект закона об основах государственной региональной политики, что предусмотрено повесткой дня ассоциации Украина - ЕС, обновленная редакция которого одобрена на шестнадцатом заседании Совета по вопросам сотрудничества Украина - ЕС в г. Люксембург 24 июня 2013 г.

"Проект закона определяет правовые, экономические и организационные рамки формирования и реализации государственной региональной политики", - отметила директор департамента региональной политики Минэкономразвития Елена Нижник.

В проекте закона определено, что государственная региональная политика - это система целей, мероприятий, средств и согласованных действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления для обеспечения высокого уровня качества жизни людей на всей территории Украины.

"В этом законопроекте нормируется вопрос участия неправительственных организаций - агентств регионального развития - в разработке и реализации государственной региональной политики. Еще среди нововведений данного документа - введение системы мониторинга и оценки государственной региональной политики", - сказала Елена Нижник.

Принятие законопроекта введет системный подход к формированию и реализации государственной региональной политики, обеспечит эффективное управление процессом развития регионов и будет способствовать повышению качества жизни населения в них.