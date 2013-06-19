Коммунисты с сентября обещают собирать подписи за референдум по вступлению в ТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции КПУ Петр Симоненко после окончания встречи Президента Виктора Януковича с руководством парламента и председателями фракций в АП.

Лидер КПУ отметил, что во время встречи он высказал Президенту мнение, что на сегодняшний день необходимо провести в Украине такой референдум.

“Он, отвечая или комментируя каждое из высказанных предложений, сказал, что политическая проблема, и таким образом еще раз сказал о том, что мы имеем право по закону организовывать сбор подписей от имени народа. Тогда, соответственно, предложить именно ту формулу, что по требованию или по воле народа проводится референдум”, - сказал Симоненко.

Он также сообщил, что 8 сентября состоится собрание по поводу референдума, на котором будет 2 тыс. делегатов из всех регионов Украины. “И, соответственно, принятие решения о начале сбора подписей. 8 сентября такое мероприятие уже будет проводиться и мы начнем, по сути дела, в соответствии с законом, процедуру сбора подписей по проведению референдума”, - сказал лидер КПУ.

Кроме того, Симоненко, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что во время встречи с Президентом не затрагивались вопросы продления сессии ВР или проведения выездного заседания парламента.