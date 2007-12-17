Янукович сегодня выступит на съезде партии «Единая Россия»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в съезде партии власти России «Единая Россия», в ходе которого состоится официальное выдвижение вице-премьера РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА кандидатом в Президенты России.

Как сообщает радио «Эхо Москвы»,Д.МЕДВЕДЕВА также выдвигают на пост главы Российского государства организации «Справедливая Россия», «Гражданская сила» и Аграрная партия.

«Нынешний форум единороссов - не специальный и не внеочередной: формально он значится последним пунктом повестки дня съезда, который стартовал еще 1 октября - того самого, в ходе которого Владимир ПУТИН дал свое согласие возглавить список партии на выборах в Думу. Между тем, несмотря на определенную предсказуемость результатов сегодняшнего съезда, интерес к нему со стороны прессы огромен: на главное собрание главной партии аккредитованы более восьмисот журналистов из российских и зарубежных средств массовой информации», - сообщает радио.

Предполагается, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ выступит на съезде «Единая Россия» в Москве.

Отношения между российской партией «Единая Россия» и Партией регионов базируются на основании Соглашения о сотрудничестве, подписанном в 2005 году, а также Меморандума о направлениях сотрудничества между двумя политическими силами, который является дополнением к соглашению.