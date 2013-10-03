Гамбия вышла из Британского содружества

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, постановление вступило в силу немедленно.

В заявлении правительства Гамбии говорится, что страна впредь «никогда не будет входить в какие бы то ни было неоколониальные организации, свидетельствующие о расширении колониализма».

В Содружестве высказали сожаление в связи с выходом Гамбии, в то же время подчеркнув, что членство в объединении является добровольным решением правительств входящих в него стран.

Каковы причины выхода Гамбии из Содружества, правительство не объяснило. Между тем, чиновник внешнеполитического ведомства Гамбии, говоривший на условиях анонимности, сообщил AFP, что такое решение было принято после того, как правительство отклонило инициативу Содружества по созданию в столице страны Банджуле комиссии по защите прав человека и борьбе с коррупцией и цензурой в СМИ.

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С предложением о создании правозащитного органа Содружество выступило в 2012 году после визита в западноафриканскую страну генерального секретаря объединения Камалеша Шармы, который встретился с президентом Гамбии Яхья Джамме и другими высокопоставленными чиновниками.

Правозащитные организации неоднократно обвиняли Джамме, пришедшего к власти в 1994 году, в нарушении прав человека, пытках, незаконных арестах политических оппонентов, дискриминации представителей меньшинств и давлении на СМИ.

Гамбия получила независимость от Британской империи и вошла в состав Содружества наций в 1965 году. Это не первая страна, вышедшая из объединения бывших британских колоний и Великобритании. Так, в 2009 году было приостановлено членство в Содружестве Фиджи, власти которого обвинили в отказе от восстановления демократии и преодоления политического кризиса. В 2003 году из-за критики в связи с нарушениями прав человека объединение покинуло Зимбабве.