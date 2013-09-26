Эксперт: Россия не может применить никаких санкций в случае евроинтеграции Украины

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый.

“О санкциях и речи быть не может, потому что Украина как суверенная страна имеет право определять свой путь. В этом же (в подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН) нет ничего, что направленно против РФ. Другое дело, что РФ может перейти к односторонним действиям политического характера и комплексу этих мер, в том числе энергетических, экономических, финансовых. В конечном счете, у нас на территории Украины есть российские войска со своей контрразведкой. У нас есть серьезное присутствие РФ в информационном пространстве, у нас есть политики, даже, чиновники, которые строят свою карьеру на запросах к российской поддержке. Очень часто это все, даже, не какое-то давление со стороны РФ, а какой-то внутренний запрос из Украины на такую поддержку. Поэтому, какие меры и что будет осуществлять РФ, – мне вполне понятно. Меня больше интересует, как будет реагировать Украина”, - сказал Чалый.

Он прибавил, что Украина должна иметь консолидированную позицию, направляя свои ресурсы на реализацию стратегии евроинтеграции, а также на антикризисные действия в случае проблемных моментов в экономической сфере.

В то же время, по мнению эксперта, в настоящее время идет серьезная геостратегическая борьба, а также определение роли каждого из государств на европейском континенте, поэтому не нужно воспринимать заявления российских высоких лиц “как какие-то военные действия”.

“С другой стороны, нужно понять, что мы взаимозависимы. РФ также заинтересована в украинском газовом рынке, даже, после сокращения поставок. Россия заинтересована в кооперации в конкретных сферах. В конечном счете, РФ заинтересована и в сохранении взаимной торговли, потому что это пополняет бюджет. Там внутренняя ситуация имеет также определенную динамику и не в лучшую сторону”, - прибавил Чалый.

Он также выразил мнение, что сегодняшняя позиция РФ по отношению к Украине во многом помогает нашему государству пойти на сложные, непопулярные и тяжелые реформы и модернизацию.

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“Если Украина их пройдет успешно, тогда наши отношения с РФ – и экономические, и политические, выйдут на абсолютно иной качественный уровень, который будет взаимовыгодным для двух стран. Примером этому являются страны бывшего Советского Союза, которые сегодня являются членами ЕС. С ними у РФ, несмотря на такую же жесткую в прошлом риторику, сегодня выстраиваются абсолютно нормальные отношения. Я думаю, что такая перспектива ожидает и украинско-российские отношения”, - резюмировал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция России по поводу ассоциации Украины с ЕС и стремления в Таможенный союз – не ультиматум. Он также заявил, что подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом - не катастрофа для России, но объем экономического взаимодействия будет сужаться.

"После подписания договора с Евросоюзом катастрофы не случится, мы и дальше будем сотрудничать, но объем экономического взаимодействия будет сужаться", - сказал Медведев.

В то же время Медведев подтвердил, что России в случае подписания Украиной договора с ЕС об ассоциированном членстве придется в рамках СНГ применить защитные меры. Он объяснил, что как только Украина подпишет договор с ЕС об ассоциированном членстве, то, "скорее всего, получит значительные потоки европейских товаров, которые будут давить на украинский рынок и, в конечном счете, эти европейские товары будут появляться на нашем рынке".

"Мы не можем безразлично к этому относиться, поэтому в рамках подписанного нами договора о зоне свободной торговли стран СНГ, а в нем принимают участие и Россия, и Украина, нам придется применять специальное приложение номер 6 о защитных мерах в случае угроз экономического характера, если такие будут", - сказал Медведев журналистам по итогам заседания Высшего евразийского совета, проходившего 25 сентября в Астане.