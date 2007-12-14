15-минутный перерыв в ВР продолжается третий час

В Верховной Раде Украины до сих пор не началось пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв в заседании был объявлен около 12 часов на 15 минут.

За время перерыва между представителями фракций проходили консультации относительно повестки дня сегодняшнего пленарного заседания.

Депутаты от фракции Партии регионов продолжают блокировать трибуну, президиум и ложу правительства ВР.

Согласно регламенту в пятницу в парламенте должно проходить только утреннее пленарное заседание, и ВР заканчивает свою работу в 14.00.