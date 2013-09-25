Администрация президента лучше всех отвечает на запросы об информации
15:12, 25 сентября 2013Политика
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Нардеп Юрий Стець, в ходе обсуждения закона о доступе к публичной информации сообщил о том, что меньше всего претензий к Администрации Президента.
Администрация Президента оказалась самой оперативной по ответам на запросы об информации, president.gov.ua
«Мы делали анализ, и я вам скажу, это правда - Администрация Президента впереди (в хорошем смысле) по ответам на запросы, - заявил в эфире 5 канала народный депутат от «Батькивщины» Юрий Стець, обсуждая закон о доступе к публичной информации.
По мнению депутата, больше всего претензий в плане закрытости вызывают, как правило, местные советы, Кабинет Министров и Верховная Рада Украины.
«В списке среди нарушителей, занимающих первые места, нет Администрации Президента. Это правда. И мне обидно, что место, где работаю я - Верховная Рада Украины - как раз замыкает тройку нарушителей, это не правильно. Думаю, что мы будем с этим бороться и много работать», - подчеркнул Юрий Стець.
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