Администрация президента лучше всех отвечает на запросы об информации

«Мы делали анализ, и я вам скажу, это правда - Администрация Президента впереди (в хорошем смысле) по ответам на запросы, - заявил в эфире 5 канала народный депутат от «Батькивщины» Юрий Стець, обсуждая закон о доступе к публичной информации.

По мнению депутата, больше всего претензий в плане закрытости вызывают, как правило, местные советы, Кабинет Министров и Верховная Рада Украины.

«В списке среди нарушителей, занимающих первые места, нет Администрации Президента. Это правда. И мне обидно, что место, где работаю я - Верховная Рада Украины - как раз замыкает тройку нарушителей, это не правильно. Думаю, что мы будем с этим бороться и много работать», - подчеркнул Юрий Стець.