АП: власть ответила на 50 тысяч запросов

При этом были открыты 230 тыс. документов, а количество отказов составляло 3%.

Об этом сообщил руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Денис Иванеско во время международной научно-практической конференции «Развитие взаимодействия государства и гражданского общества в контексте внедрения европейских принципов должного управления», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам Д.Иванеско, этот закон не только упростил доступ граждан к информации, распорядителем которой являются государственные органы, но и заставил органы государственной власти работать более открыто и прозрачно, ввел новшества, которые могут стать ориентиром для реализации в других сферах взаимодействия между государством и гражданином.

Д.Иванеско объяснил, что речь идет о минимальной авторизации обращающегося, внедрения электронных средств коммуникации в переписке с государственными органами, а также внедрение эффективной системы обжалования действий и решений органов государственной власти.

Кроме того, Д.Иванеско напомнил о подписании Президентом Украины 17 июня изменений в Закон «О доступе к публичной информации», которые определили, что имущественные декларации всех государственных служащих являются публичными документами, доступ к которым не может быть ограничен.

Он отметил, что такой нормы нет даже в странах ЕС, поскольку страны «старой демократии» требуют публичности в обнародовании деклараций только от публичных политиков и «политических должностей» - руководителей высшего звена, которые назначаются и освобождаются главами государств.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины "О доступе к публичной информации" вступил в силу 9 мая 2011 года.

Ранее эксперты заявляли, что, несмотря на действие этого закона, украинское общество все еще не имеет возможности получать от органов власти желаемую информацию об их деятельности в полном объеме.

В частности, они отмечали, что власть научилась делать «традиционные отписки» на запросы граждан и журналистов или же иным образом уходить от ответов на запросы относительно бюджетов, государственных закупок, коммунального имущества и структуры местных органов власти.