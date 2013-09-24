«Свободовцы» на ночном заседании запретили продажу сигарет в Львове

Запрет на продажу сигарет, как следует из постановления, будет действовать круглосуточно и распространяется на все виды табака. За это решение, как передают присутствующие на сессии журналисты, проголосовало более 60 депутатов. В кулуарах депутаты выражали удовлетворение от того, что теперь город будет «свободным от табачного дыма», сообщает львовская газета «Экспресс».

Издание предполагает, что на настроение депутатов могла повлиять установка Ирины Фарион, которая в конце прошлой недели требовала запретить продажу табака в Украине, произнеся лозунг : "Хватит обкуривать украинцев!".

Пока текст постановления не обнародован, поэтому не совсем понятно, вступит ли этот запрет в силу, ведь согласно действующему украинскому законодательству, регулирование обращения табачных изделий осуществляется исключительно законами Украины. Мэр Львова сказал, что хотя и не разделяет привычку многих людей к курению, впрочем, считает указанное постановление таким, что противоречит действующему законодательству.

Издание также приводит мнение экспертов, которые прогнозируют, "что проголосованное решение может нанести серьезный удар по бюджету «Свободы», ведь известно, что значительная часть табачного рынка Львова контролируется сторонниками этой партии".

Как известно, вчера депутаты снова решили работать до полуночи.

«Это уже второй раз за последние три месяца депутаты отказываются работать днем и предпочитают ночное заседание: возможно, именно поэтому решение депутатского корпуса становятся все оригинальнее», - отмечает газета.