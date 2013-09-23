Доктор Комаровский: Богатырева выпустила приказ, который увеличивает взятки в детсадах

Известный детский врач Евгений Комаровский убежден, что этот приказ Минздрава приведет к увеличению количества штрафов и взяток. Об этом он пишет в своем открытом письме, сообщают "Наші гроші".

Врач отмечает, что теперь ни один детсад не отвечает и не будет отвечать вновь санитарным нормам и правилам.

Например, приказом предусмотрено, что в помещениях детсадов должна быть относительная влажность воздуха 40-60 %, а температура в спальнях - в пределах 18-21 градуса. При этом отопление сильно сушит воздух, а для поддержания постоянной температуры необходимо осуществлять кондиционирование воздуха. Но в приказе «запрещается установка кондиционеров и увлажнителей воздуха любого типа». «То есть, приказывая нормы, законодатель сознательно лишает вас возможности этим нормам следовать!», - пишет Комаровский.

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Расписаны также требования к туалетам, где параметры расписаны по сантиметрам. «Так и стоит перед глазами проверяющий, который выползает из туалета с криком и сантиметром в руках - ага, у вас здесь 163 см, а по закону (!) надо 165... », - указывает врач.

«Вы хотите привезти в детский сад 10 пачек сока. Пожалуйста ! Но сделать вы это можете только на специальном автомобиле с надписью «Продукты »..., - продолжает приводить примеры Комаровский. - А когда вы приступите к озеленению территории, то учтите, что (норма закона) «нельзя использовать растения, вызывающие аллергию» - как будто есть список растений, на которые аллергии никогда не бывает».

«А как вам норма закона, согласно которой персонал детского дошкольного учреждения не должен надевать на пальцы кольца и использовать бижутерию! Пришли проверяющие поймали уборщицу тетю Машу с кольцом... даешь наполнение бюджета!», - отметил он.

Как отметил Комаровский, «подобных «норм» в Законе сотни! И десятки требований, явно рассчитанных на умственно отсталых читателей, типа «Перегоревшие лампы подлежат своевременной замене», или «Форма теневых навесов может быть прямоугольная или круглая...» - а если овальная - так это незаконно!».

Приказ МОЗ является обязательным для детских садов всех форм собственности.

Детальнее с тексто открытого письма доктора Комаровского вы можете ознакомиться по этой ссылке.