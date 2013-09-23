У Ялтинского заповедника хотят отобрать 700 гектаров ценных земель

Об этом УНИАН сообщили в Экологической группе "Печенеги", подчеркнув, что в связи с этим общественные организации обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу относительно введения моратория на выделение земель из Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

“Под предлогом прокладки газопровода (на что нужно только 50 га) и выведения из заповедника свалок (еще максимум 50 га) у него хотят забрать 712 га!”, - говорится в обращении.

Как отметили в ЭкГ "Печенеги", проведенное общественными организациями расследование отчуждения земель из Ялтинского заповедника “подтвердило, мягко говоря, сомнительность данного процесса с позиции действующего законодательства”. В частности, обращают внимание экологи, Законом "О природно-заповедном фонде Украины" допускается исключение любых участков с территорий природно-заповедного фонда лишь в случае утраты ими своей природной ценности, но “насколько нам известно, все экспертные заключения свидетельствуют о том, что субтропические (южнобережные) участки Ялтинского заповедника свою ценность на данный момент сохранили”. Также отмечается, что “вызывает сомнение обоснованность” выделения для строительства газопровода 712,74 гектара площади заповедника.

В ЭкГ "Печенеги" требуют предоставить "Проект изменения границ и расширения Ялтинского горно-лесного природного заповедника" для ознакомления и обсуждения его общественностью, а также проектные материалы и оценку влияния на окружающую среду проекта по прокладке магистрального газопровода Ялта-Форос-Севастополь для обсуждения общественностью.

“До выполнения этих требований на любое выделение земель из Ялтинского горно-лесного природного заповедника ввести мораторий”, - призывает общественность Президента.

***Ялтинский горно-лесной заповедник создан в 1973 году. Заповедник расположен в юго-западной части Крыма на площади 14523,0 га.