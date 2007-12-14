Партия регионов готова предложить Богатыреву, если Мартынюк не будет против

Фракция Партии регионов готова выдвинуть кандидатуру Раисы БОГАТЫРЕВОЙ на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, заявил представитель партии, народный депутат Украины Ярослав СУХОЙ.

"Если они (фракция Коммунистической партии) снимут свою кандидатуру (на пост первого вице-спикера Адама МАРТЫНЮКА – УНИАН), мы готовы выдвинуть Раису Васильевну БОГАТЫРЕВУ или ..., ну, как определится фракция", - сказал депутат в эфире Первого национального телеканала.

Он подчеркнул, что ПР пока не обсуждала, какую кандидатуру будет выдвигать на эту должность, и, скорее всего, определиться с этим на заседании фракции утром 14 декабря.

"Мы надеемся, что Адам Иванович (МАРТЫНЮК) возьмет самоотвод...", - сказал Я.СУХОЙ.

При этом Я.СУХОЙ заявил, что его фракция будет настаивать на пакетном голосовании за избрание первого заместителя Верховной Рады и заместителя председателя ВР.

Он также отметил, что Партия регионов намерена настаивать на пакетном голосовании за назначение премьер-министра и формирование Кабинета Министров. "Мы будем настаивать, чтобы это голосование происходило потом в пакете с голосованием за правительство", - сказал он. По словам Я.СУХОГО, его политическая сила не менее других заинтересована в скорейшем формировании правительства. "Нельзя так делать - мы избираем премьер-министра и не избираем новое правительство. Тогда это называется "мартышкин труд", - цитирует депутата Корреспондент.net.

Ранее представитель Партии регионов Нестор ШУФРИЧ заявил, Партия регионов настаивает на избрании первым заместителем председателя Верховной Рады Адама МАРТЫНЮКА.