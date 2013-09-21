Тигипко не думает, что евроинтеграция решит все проблемы Украины

Об этом политик заявил, выступая на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Считаю, что это серьезная ошибка. Все наши проблемы, прежде всего, внутренние. И, чтобы их решить, нужно изменить три момента», - сказал он.

Во-первых, по его словам, следует позаботиться об улучшении демократии в Украине. «Демократия нам дает возможность в наших условиях построить государственную администрацию эффективной», - отметил депутат.

По теме: Глазьев обещает Европе $35 миллиардов расходов на дефолт Украины

Во-вторых, нужно улучшать стандарты рыночной экономики. «Важно, что правильно выстроенная рыночная экономика, дает шанс любому молодому человеку, желающему работать – работать», - пояснил он.

И третья проблема, с которой сегодня сталкивается Украина, по словам Тигипко, связана с огромными тратами на социальную политику. «В государственном бюджете Украины, в основном, социальные траты. Но социальная политика не очень справедлива или даже очень справедлива. Мы поддерживаем богатых, дотируем их. И это создает ощущение несправедливости», - считает народный депутат.