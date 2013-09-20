Янукович хочет найти путь сотрудничества с ТС, который подойдет Европе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

“Что касается отношений — они определены — Украина уверенно идет по пути европейской интеграции, что касается отношений с Таможенным союзом, мы ищем эту модель. И я убежден, что мы ее найдем. Она не должна препятствовать сегодня европейской интеграции. Она не должна создавать проблемы, а должна решать их”, - сказал Президент.

“Украина находится между двумя большими монстрами — Европейским Союзом и Россией, и это мы ощущаем каждый день”, - сказал Президент, добавив, что игнорировать или легкомысленно относиться к этой ситуации Украина не может.

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Янукович выразил благодарность и европейским, и российским партнерам Украины, которые с пониманием относятся к этому вопросу.

“Мы не хотели, не хотим и не будем хотеть никогда противопоставлять интеграционные процессы Запад-Восток, мы хотим их объединить. И по этому пути Украина идет уверенно”, - сказал Президент.

Он убежден, что создание Единого экономического пространства от Ванкувера (Канада) до Владивостока (Россия) абсолютно реально.