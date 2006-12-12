Третьяков предлагает учиться у литовских депутатов

Ассамблея Литовского Сейма и Верховной Рады Украины отмечают необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении Президиума Ассамблеи Сейма Литовской Республики и Верховной Рады Украины, подписанном сегодня в Вильнюсе.

Как сообщает сайт RAZOM, указанное заявление в день пятнадцатой годовщины установления дипломатических отношений между Литвой и Украиной с украинской стороны подписал сопредседатель Парламентской Ассамблеи Александр ТРЕТЬЯКОВ, а с литовской стороны - председатель комитета Сейма Литовской Республики Йонас ЯГМИНАС.

А.ТРЕТЬЯКОВ подчеркнул ценность для Украины опыта Литвы в вопросе вступления в ЕС. “Сегодня украинский политикум наблюдает виртуозное умение договориться между меньшинством и большинством в Сейме Литовской республики. Это происходит потому, что Литва в Европейском Союзе. У них нет противоречий по главным вопросам. Вся необходимая законодательная база уже есть”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ. Он также отметил, что следующей целью парламентов будет налаживание работы в формате трехсторонней межпарламентской Ассамблеи Украина-Польша-Литва, а среди главных тем будет развитие экономических отношений трех стран, в том числе и в энергетической сфере.

В свою очередь Й.ЯГМИНАС отметил производительную двухдневную работу Президиума и выразил уверенность, что в первом квартале 2007 года эта работа будет продолжена.

В самом заявлении среди прочего отмечается, что отношения между Украиной и Литвой за 15 лет стали динамичными, более дружескими и экономически крепкими и что интеграция Украины в ЕС и НАТО является гарантией обеспечения безопасности и стабильности во всей Европе.