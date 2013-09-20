Молдова и Грузия могут подписать соглашения с ЕС в 2014 году - Фюле

Об этом сообщил в пятницу Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политики соседства Штефан Фюле.

"На вильнюсском саммите могут быть сделаны приготовлению к подписанию этих соглашений, и они могут быть подписаны в течение года", - сказал Фюле журналистам в Ялте на пресс-конференции в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия", передает РИА Новости.

Еврокомиссар добавил, что приготовления к подписанию соглашений об ассоциации с Молдовой и Грузией уже идут.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года в Вильнюсе состоится саммит руководства Евросоюза и лидеров стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», в ходе которого ожидается парафирование с несколькими странами, а с Украиной - подписание, соглашений об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Молдова и Грузия намерены парафировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на вильнюсском саммите, сообщили 13 сентября в Ереване министр иностранных дел Молдовы Наталья Герман и государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили.

«Мы приняли решение как суверенное государство, и, несмотря на давление, мы намерены его осуществить», - заявила Герман по итогам неформальной встречи глав МИД стран «Восточного партнерства».

«Мы будем парафировать Соглашение об ассоциации, и намерены подписать его в ближайшее время, еще до истечения сроков полномочий нынешней еврокомиссии», — добавил госминистр Грузии

Инициатива «Восточное партнерство» была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге.

Цель программы - сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Беларусью без их принятия в состав ЕС.

Программа предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.