Резолюция ЕП говорит о поддержке Украины в подписании Соглашения с ЕС - немецкий посол

Об этом дипломат заявил, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНИАН.

«Я разглядел признак того, что ЕС поддерживает Украину на ее пути к Вильнюсу. Если после выполнения всех предпосылок будет подписано Соглашение об ассоциации, то я не вижу никаких противоречий между подписанием самого соглашения или участия в этом соглашении и отношениями Украины с Россией», - отметил Вайль.

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Как сообщал УНИАН, проект резолюции Европарламента по делу давления на страны Восточного партнерства со стороны России содержит острую критику действий Москвы и призывает Европейскую Комиссию защитить Украину и другие государства этой программы от российского давления, предоставив "конкретные и действенные меры в поддержку партнеров".