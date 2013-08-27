Лавринович анонсировал рассмотрение жалоб на судей Тимошенко и Луценко

Об этом в интервью газете КоммерсантЪ - Украина сообщил глава ВСЮ Александр Лавринович.

Он отметил, что вне зависимости от фамилий или места работы судьи ВСЮ рассматривает все обращения, касающиеся дисциплинарных нарушений или нарушения присяги судьи.

Отвечая на вопрос, будут ли привлечены к ответственности судьи Киреев и Вовк, учитывая, что Европейский суд по правам человека признал неправомерным задержание, арест и содержание под стражей Тимошенко и Луценко, Лавринович сказал: «Во ВСЮ есть обращения и по указанным вами судьям. Назначены проверки, идет подготовка материалов к рассмотрению».

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На вопрос, сколько может продолжаться этот процесс, Лавринович ответил: «Поскольку каждый вопрос тщательно изучается и потом коллегиально и публично обсуждается, подготовка вопроса требует времени. В зависимости от сложности такие проверки у нас занимают по несколько лет. Есть дела еще с 2004 года, а когда дело не очень сложное, то решение может быть принято на протяжении года. Эта работа похожа на судейскую - без сопоставления выводов Высшей квалификационной комиссии судей, членов ВСЮ, доводов судьи и обсуждения решение не может быть принято».