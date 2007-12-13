Регионалы выменяли у коммунистов кресло первого вице-спикера?
10:45, 13 декабря 2007Политика
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Строговались за два коммитета
Первым заместителем председателя Верховной Рады, вероятно, станет представитель Партии регионов.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в парламенте.
По словам собеседника, в обмен на должность первого вице-спикера, "регионы" отдали коммунистам два дополнительных комитета.
Как известно, при распределении по квотам, коммунистам отходит один комитет, теперь их будет три.
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