Регионалы выменяли у коммунистов кресло первого вице-спикера?

10:45, 13 декабря 2007
Политика
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Строговались за два коммитета

Первым заместителем председателя Верховной Рады, вероятно, станет представитель Партии регионов.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в парламенте.

По словам собеседника, в обмен на должность первого вице-спикера, "регионы" отдали коммунистам два дополнительных комитета.

Как известно, при распределении по квотам, коммунистам отходит один комитет, теперь их будет три.

 

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