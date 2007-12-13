Регионалы выменяли у коммунистов кресло первого вице-спикера?

Первым заместителем председателя Верховной Рады, вероятно, станет представитель Партии регионов.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в парламенте.

По словам собеседника, в обмен на должность первого вице-спикера, "регионы" отдали коммунистам два дополнительных комитета.

Как известно, при распределении по квотам, коммунистам отходит один комитет, теперь их будет три.