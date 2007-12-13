У американцев голова идет кругом от украинской политики

В Вашингтоне бизнес-элита Соединенных Штатов обсуждала перспективы экономического сотрудничества и инвестирования в Украину. Украинские политические бури последних лет с одной стороны настораживают бизнесменов, а с другой – они понимают перспективы этого развивающегося рынка, передает Голос Америки. Бизнес-форум был организован Министерством торговли США и Вашингтонской международной торговой ассоциацией.

Участники форума сразу договорились не касаться политики и говорить исключительно о бизнесе. Ричард Стеффенс, который работает торговым атташе Соединенных Штатов в Украине сказал что больше не будет давать политических прогнозов:

“Я больше не собираюсь говорить об украинской политике. Последние несколько месяцев, базируясь на информации, которая у меня была, я уверенно делал прогноз относительно развития политической ситуации в Украине, и каждый мой прогноз оказывался ложным уже спустя сутки”.

Ричард Стеффенс говорит, что к нему обращаются очень много американских компаний перед тем как начать деятельность в Украине:

“Я много времени провел в Нью-Йорке, общался с большими корпорациями. Много из них говорят: да, мы были бы готовы вложить значительные суммы денег в Украину, но лишь после того, как там наступит политическая стабильность, верховенство права и исчезнет коррупция – другими словами – мы будем готовы прийти в Украину, когда она станет похожей на Швейцарию”.

Стеффенс прибавил, что Украине еще нужно много времени, пока она станет похожей на Швейцарию. Но это время безусловно наступит и тогда уже будет поздно приходить в Украину, потому что там уже давно будут работать конкуренты. Стеффенс выделил много преимуществ, которые Украина имеет сегодня. Первое, по оценкам экспертов, у Украины есть потенциал быть четвертым или пятым по величине рынком сбыта в мире, опережая даже Китай. Второе, Украина будет проводить Евро 2012 и планирует привлечь больше 20 миллиардов долларов на улучшение инфраструктуры. И третье, Украина подписала свой первый контракт на поиск нефти на шельфе Черного моря. Если прогнозы специалистов оправдаются – то Украина вскоре будет выглядеть как некоторые другие страны-экспортеры черного золота.

Стеффенса поддержал Морган Уильямс, который возглавляет бизнес-совет США, – Украина, помогая американским компаниям выходить на украинский рынок. Он говорит, что Украина так неплохо развивается благодаря работящим людям, а не политикам:

“Украина – это, конечно, место где нужно быть. Рынок там развивается бешенно, появляются много возможностей. И опять же, экономический рост, создание новых рабочих мест, новых компаний, это не заслуга политиков. Это заслуга украинских предпринимателей и обычных граждан, которые постепенно формируют сильный средний класс”.

Морган Уильямс не уставал говорить, что Россия – является младшим северным братом Украины. И приводил аргументы, которые выгодно отделяли Украину от России. В конце, и Уильямс, и Стеффенс призвали бизнесменов не тратить время зря и приезжать в Украину, но не всех, только тех у кого крепкие нервы и кто готов рискнуть.