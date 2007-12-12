Партия регионов: повторное выдвижение Тимошенко будет напрасным

Партия регионов заявляет о давлении Секретариата Президента на народных депутатов с целью вынудить их проголосовать за назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Об этом идет речь в заявлении Партии регионов, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что вчерашнее голосование о назначении лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины “бесспорно, продемонстрировало полный крах так называемой демократической коалиции”.

В Партии регионов считают, что, невзирая на это, часть “помаранчевого” лагеря пытается “правдами и неправдами” добиться ее избрания на должность руководителя правительства.

«В ход идут самые грязные приемы: лицемерные обвинения оппозиции и работников секретариата ВР в вмешательстве в систему „Рада”, вольное толкование четких заключений СБУ о том, что никто не мог повлиять на электронное голосование, попытки нарушить Регламент и голосовать непредвиденным способом”, – отмечают “регионалы”.

Они также утверждают, что в Секретариате Президента “сейчас продолжается интенсивная обработка народных депутатов, а если точнее – оказывается грубое давление с целью принудить парламентариев повторно, по-ефрейторски единодушно проголосовать за „сердечную” ТИМОШЕНКО. Идет речь не только о „помаранчевых” депутатах, но и о представителях других политических сил, которые не входят в коалицию”.

Партия регионов заявляет о категорической недопустимости такого давления, что противоречит всем нормам закона и принципам демократии. “Регионалы” призывают руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ прекратить “любые попытки вмешательства президентской канцелярии в работу Верховной Рады”. В противном случае фракция Партии регионов будет вынуждена прибегнуть к адекватным публичным шагам, отмечается в документе.

Народные депутаты от Партии регионов подтверждают, что некогда и ни при каких обстоятельствах не поддержат Ю.ТИМОШЕНКО как премьер-министра. «Мы будем решительно противодействовать всем новым незаконным попыткам такого голосования. 225 голосов – это объявленный вотум недоверия, в этом убедилась вся страна”, - отмечается в заявлении.

«Регионалы» убеждены, что повторное выдвижение Президентом кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО было хоть и конституционным, но напрасным. Навязывание ее кандидатуры народным депутатам лишь будет углублять противостояние в парламенте, убеждены они.

«Всем ответственным политикам, в том числе и вне границ Верховной Рады, нужно это понять и отбросить амбиции, которые непременно заведут депутатский корпус в тупик ненужной борьбы”, - подчеркивается в заявлении Партии регионов.