Герман предлагает коалиции подыскать новую кандидатуру на премьера

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что коалиция демократических сил должна выдвинуть новую кандидатуру на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ГЕРМАН выразила сегодня журналистам в Верховной Раде Украины.

«Создалась такая ситуация, что данная коалиция не поддерживает действующее правительство. Не работает парламент, не принимаются законы. Мы остановились, и это приостановление очень вредит Украине. Нужно, чтобы коалиция собралась и выдвинула новую кандидатуру на должность премьера», - сказала А.ГЕРМАН.

Представитель Партии регионов предположила, что новую кандидатуру могло бы поддержать большинство парламента, а не только коалиционные фракции. «Возможно, эта кандидатура будет настолько консенсусная, что за нее может проголосовать большинство парламента. Это будет мудро и по-государственному. И именно так должна поступить коалиция», - убеждена она.

А.ГЕРМАН считает, что в составе фракций БЮТ и НУ-НС есть «много кандидатур, которые могли бы получить поддержку большинства парламента». В тоже время она не стала называть фамилии возможных кандидатур.