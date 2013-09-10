В МИД РФ убеждены, что у Украины и России "впереди общее будущее"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Карасин сказал на торжественном приеме по случаю 22-й годовщины Независимости Украины в Посольстве Украины в Москве.

По теме: Ассоциация с ЕС закроет Украине вход в Таможенный союз - Медведев

«Мы привыкли вместе праздновать победы, мы вместе проходили через трагические испытания, через драмы истории, и я убежден, что два наших народа и два наших государства останутся чрезвычайно близкими, дорогими друг для друга. И мы будем выстраивать наши отношения, исходя из взаимного уважения и признания того, что впереди у нас общее будущее и общие достижения», - подчеркнул Карасин.

По его словам, часто государства стоят перед выбором, и иногда этот выбор носит исторический характер.

«Мне бы очень хотелось выразить надежду, что выбор Украины будет сделан правильно», - заявил Карасин и добавил, что противопоставление интеграционных процессов в Европе и на пространстве СНГ часто носит искусственный характер. Он убежден, что это связано с геополитическими устремлениями тех, кто это проповедует.

Он отметил, что политические контакты между руководством Украины и РФ носят активный и конструктивный характер, страны имеют множество проектов в разных сферах, поэтому «трудно разорвать Украину и Россию».

Карасин поздравил всех собравшихся с Днем Независимости Украины и пожелал братскому украинскому народу процветания, экономического роста и решения всех существующих проблем.