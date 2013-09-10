Выступление дуэта Свитязь в Дворце Украина

30 сентября на главной сцене страны готовится грандиозный концерт артистов уникального жанра. Это единственный и неповторимый украинский ДУЭТ СВИТЯЗЬ.

Кто заставляет всех смеяться, кто тонко подмечает музыкальные нюансы в хитах наших любимцев, кто с ювелирной точностью и любовью копирует интонации, характер, и личные особенности, создает смешные тексты – только Дуэт Свитязь - союз лирики и юмора – заслуженные артисты Украины Дмитрий Гершензон и Анатолий Говорадло . Артисты уникального жанра и особого таланта. Кто может мастерски пародировать Иосифа Кобзона , Аллу Пугачеву , Филиппа Киркорова, Ирину Аллегрову, Николая Баскова – и всех-всех любимых наших артистов, которые безудержно смеются вместе с нами? Наши любимые Анатолий Говорадло и Дмитрий Гершензон.

Николай Басков воспринял пародию на себя отлично и пошел дальше всех – на своем сольном концерте в Киеве он исполнил пародию вместе с ДУЭТОМ: «Цветут ли цветы «зацветалые», мечтут ли мечты «замечталые»- такой вариант популярной «Шарманки позволили себе «музыкальные терапевты» Дмитрий Гершензон и Анатолий Говорадло.

Вначале был ВИА «Свитязь», в разные годы солистами были и Василий Зинкевич, и Лилия Сандулеса, и Александр Серов и многие другие. Коллектив гастролировал по всему миру, артисты получали признание и «…так случилось, що в «Свитязе» остались только мы вдвоем с Дмитрием» (из интервью Анатолия Говорадло).

И началась новая жизнь. Анатолий Говорадло и Дмитрий Гершензон сознаются –«жалеем только об одном – что не занялись этим жанром раньше». А музыкальная тусовка России и Украины живет и творит под пристальным вниманием ДУЭТА СВИТЯЗЬ.

В юбилейном концерте во Дворце «Украина» Дуэт Свитязь представит свои самые колоритные концертные номера, смешные пародии на наших любимых артистов и споют хитовые песни - «Ні, я не ту кохав» , «Келих терпкого вина», написаных ДУЄТОМ СВИТЯЗЬ и множество ярких и любимих нами песен.

Юбиляров поздравят и подарят зрителям свои лучшие песни друзья, с которыми связаны многие годы концертной жизни Дуэта - Василий Зинкевич, Оксана Билозир, Ян Табачник, Татьяна Недельская, Иво Бобул, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко - «Кролики», «Тартак».

ДУЭТ СВИТЯЗЬ ГАРАНТИРУЕТ – ВЕЧЕР БУДЕТ ТЕПЛЫМ И ВЕСЕЛЫМ!

30 сентября, Дворец «Украина»