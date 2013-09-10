Выступление дуэта Свитязь в Дворце Украина

10:48, 10 сентября 2013
Политика
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30 сентября  на главной сцене страны  готовится  грандиозный  концерт артистов уникального жанра. Это единственный и неповторимый украинский ДУЭТ СВИТЯЗЬ.

         Кто заставляет всех  смеяться, кто тонко подмечает музыкальные нюансы  в хитах наших любимцев, кто  с ювелирной точностью и любовью   копирует интонации, характер, и личные особенности, создает смешные тексты  – только Дуэт Свитязь - союз  лирики и юмора – заслуженные артисты Украины Дмитрий Гершензон и Анатолий Говорадло . Артисты уникального жанра и особого таланта. Кто может мастерски пародировать   Иосифа Кобзона , Аллу Пугачеву , Филиппа Киркорова, Ирину Аллегрову, Николая Баскова – и всех-всех  любимых наших артистов, которые безудержно   смеются вместе с нами? Наши любимые  Анатолий Говорадло и Дмитрий Гершензон.

        Николай Басков  воспринял пародию на себя отлично и пошел дальше всех – на своем сольном концерте в Киеве он исполнил пародию вместе с ДУЭТОМ: «Цветут ли цветы «зацветалые», мечтут ли мечты «замечталые»-  такой вариант  популярной «Шарманки позволили себе «музыкальные терапевты»  Дмитрий Гершензон и Анатолий Говорадло.

       Вначале был ВИА «Свитязь», в разные годы солистами  были и Василий Зинкевич, и Лилия Сандулеса, и Александр Серов и многие другие. Коллектив гастролировал по всему миру, артисты получали признание и «…так случилось, що в «Свитязе» остались только мы вдвоем с Дмитрием» (из интервью Анатолия Говорадло).

     И началась новая жизнь. Анатолий Говорадло и Дмитрий Гершензон сознаются –«жалеем только об одном – что не занялись этим жанром раньше». А музыкальная тусовка России и Украины  живет и творит  под пристальным  вниманием ДУЭТА  СВИТЯЗЬ.   

      В  юбилейном концерте  во Дворце «Украина» Дуэт Свитязь представит  свои самые  колоритные   концертные номера, смешные пародии на  наших любимых  артистов и споют хитовые песни -  «Ні, я не ту кохав» , «Келих терпкого вина», написаных ДУЄТОМ СВИТЯЗЬ и множество ярких и любимих нами  песен.

      Юбиляров поздравят   и подарят зрителям свои лучшие песни друзья, с которыми  связаны многие годы концертной жизни Дуэта -  Василий Зинкевич, Оксана Билозир, Ян Табачник, Татьяна Недельская, Иво Бобул, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко - «Кролики», «Тартак».   

              ДУЭТ СВИТЯЗЬ ГАРАНТИРУЕТ –  ВЕЧЕР БУДЕТ ТЕПЛЫМ  И ВЕСЕЛЫМ!

30 сентября, Дворец «Украина»

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