Посол: Угрозы США в адрес Сирии - прямая агрессия против ООН

"Любое вмешательство в обход Совета безопасности считается нарушением устава ООН независимо от причин и поводов, навязанных извне. Поэтому угрозы Америки в адрес Сирии - это прямая агрессия против ООН и международного права", - сказал дипломат во вторник, выступая на слушаниях в Общественной палате, передает РИА-Новости.

По его словам, эти угрозы являются вызовом международному порядку и угрожают международной безопасности и стабильности.

"Все это служит прецедентом в истории международных отношений, предпосылкой для подмены общечеловеческих ценностей законами джунглей, где сильный пожирает слабого", - сказал Хаддад.

Обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отвергли обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.

На прошлой неделе Обама заявил, что принял решение о необходимости предпринять военные действия против режима в Сирии, а позже официально внес на рассмотрение законодателей соответствующую резолюцию. Как ожидается, палата представителей и сенат проголосуют по резолюции по Сирии не раньше 9 сентября.