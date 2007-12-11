Регионал рассказал, как он слямзил карточку Яценюка
Лукьянов настаивает на соблюдении процедуры
|Владислав ЛУКЬЯНОВ
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛУКЬЯНОВ выразил сегодня в Верховной Раде.
«В соответствии с Регламентом Верховной Рады, повторное голосование по вопросу, не прошедшему голосование, необходима повторная процедура его подготовки к рассмотрению в парламенте», - сказал он.
Представитель Партии регионов подчеркнул, что он будет настаивать на повторном проведении процедуры по выдвижению кандидатуры на должность премьер-министра.
«Я лично буду настаивать на том, чтобы В.ЮЩЕНКО повторно внес в парламент представление на Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО», - уточнил он.
В.ЛУКЬЯНОВ также сообщил, что вернул председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ карточку для голосования.
По его словам, он отнял карточку у А.ЯЦЕНЮКА за нарушение Регламента парламента, которое заключалось в проведении повторного голосования по кандидатуре премьер-министра.
«Он (А.ЯЦЕНЮК) нарушил Регламент, поставил на голосование вопрос, который был проголосован, но решение по которому не было принято», - пояснил народный депутат.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера – “за” проголосовали 225 депутатов.
Депутаты фракции от НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО и Давид ЖВАНИЯ сообщили журналистам, что после первого голосования за кандидатуру премьер-министра депутаты Партии регионов забрали у А.ЯЦЕНЮКА карточку для голосования.