Регионал рассказал, как он слямзил карточку Яценюка

Народный депутат от фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ считает, что для проведения повторного голосования по утверждению премьер-министра Украины необходимо повторное представление Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛУКЬЯНОВ выразил сегодня в Верховной Раде.

«В соответствии с Регламентом Верховной Рады, повторное голосование по вопросу, не прошедшему голосование, необходима повторная процедура его подготовки к рассмотрению в парламенте», - сказал он.

Представитель Партии регионов подчеркнул, что он будет настаивать на повторном проведении процедуры по выдвижению кандидатуры на должность премьер-министра.

«Я лично буду настаивать на том, чтобы В.ЮЩЕНКО повторно внес в парламент представление на Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО», - уточнил он.

В.ЛУКЬЯНОВ также сообщил, что вернул председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ карточку для голосования.

По его словам, он отнял карточку у А.ЯЦЕНЮКА за нарушение Регламента парламента, которое заключалось в проведении повторного голосования по кандидатуре премьер-министра.

«Он (А.ЯЦЕНЮК) нарушил Регламент, поставил на голосование вопрос, который был проголосован, но решение по которому не было принято», - пояснил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера – “за” проголосовали 225 депутатов.

Депутаты фракции от НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО и Давид ЖВАНИЯ сообщили журналистам, что после первого голосования за кандидатуру премьер-министра депутаты Партии регионов забрали у А.ЯЦЕНЮКА карточку для голосования.