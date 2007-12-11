Депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну ВР (дополненная)

Народные депутаты из фракций НУ-НС и БЮТ заявили о том, что во время голосования за постановление Верховной Рады о назначении Юлии Тимошенко премьером не сработали две карточки для голосования, в частности, члена НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

После этого спикер ВР Арсений Яценюк предложил парламенту принять решение о возврате к голосованию за кандидатуру Ю.Тимошенко. Депутаты от фракции Партии регионов заблокировали трибуну ВР.

Во время этого голосования за повторное рассмотрение кандидатуры Ю.Тимошенко опять проголосовали лишь 225 народных депутатов. В этот раз не сработали карточки Ярослава Федорчука (БЮТ), Ивана Плюща (НУ-НС) и Арсения Яценюка. Впрочем на прямой трансляции из зала заседаний было ясно видно, как один из блокировщиков вытянул карточку для голосований Яценюка из спикерского пульта системы “Рада”.

После этого между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ состоялся разговор, после чего они вышли из сессионного зала. Перед этим А.Яценюк по требованию двух фракций объявил получасовой перерыв в работе парламента. Какие именно фракции требовали перерыв, неизвестно.

Ю.Тимошенко через правительственную ложу вышла в тот коридор, где размещен кабинет председателя Верховной Рады.