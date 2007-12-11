Яценюк предлагает Верховной Раде уволить всех членов Кабмина
Зарегистрирован проект постановления
В парламенте зарегистрирован проект постановления о прекращении полномочий членов Кабинета министров Украины (№1153 от 11.12.2007 г.).
Как отмечается на официальном сайте ВР, субъектом законодательной инициативы является народный депутат Украины, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.
В проекте постановления, в соответствии со статьей 115 Конституции Украины и статьей 18 Закона Украины «О Кабинете министров Украины», Верховной Раде предлагается освободить:
- Николая АЗАРОВА от должности первого вице-премьер-министра Украины, министра финансов Украины;
- Андрея КЛЮЕВА от должности вице-премьер-министра Украины;
- Александра КУЗЬМУКА от должности вице-премьер-министра Украины;
- Владимира РЫБАКА от должности вице-премьер-министра Украины;
- Виктора СЛАУТУ от должности вице-премьер-министра Украины;
- Дмитрия ТАБАЧНИКА от должности вице-премьер-министра Украины;
- Юрия БОГУЦКОГО от должности министра культуры и туризма Украины;
- Юрия БОЙКО от должности министра топлива и энергетики Украины;
- Юрия ГАЙДАЕВА от должности министра здравоохранения Украины;
- Анатолия ГОЛОВКО от должности министра промышленной политики Украины;
- Анатолия ГРИЦЕНКО от должности министра обороны Украины;
- Василия ДЖАРТЫ от должности министра охраны окружающей природной среды Украины;
- Анатолия КИНАХА от должности министра экономики Украины;
- Виктора КОРЖА от должности министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта;
- Александра ЛАВРИНОВИЧА от должности министра юстиции Украины;
- Юрия МЕЛЬНИКА от должности министра аграрной политики Украины;
- Станислава НИКОЛАЕНКО от должности министра образования и науки Украины;
- Михаила ПАПИЕВА от должности министра труда и социальной политики Украины;
Александра ПОПОВА от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины;
- Николая РУДЬКОВСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины;
- Ивана ТКАЛЕНКО от должности министра Украины по связям с Верховной Радой Украины и другими органами государственной власти Украины;
- Анатолия ТОЛСТОУХОВА от должности министра Кабинета Министров Украины;
- Сергея ТУЛУБА от должности министра угольной промышленности Украины;
- Василия ЦУШКО от должности министра внутренних дел Украины;
- Нестора ШУФРИЧА от должности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы;
- Арсения ЯЦЕНЮКА от должности министра иностранных дел Украины;
- Владимира ЯЦУБУ от должности министра регионального развития и строительства Украины.
Постановление должно вступить в силу с момента принесения присяги не менее двух третей членов новосформированного Кабинета министров Украины.
В парламенте зарегистрирован также проект постановления об освобождении Виктора ЯНУКОВИЧА от должности премьер-министра Украины (№1152 от 11.12.2007 г.).
Как отмечено на официальном сайте ВР, субъектом законодательной инициативы является народный депутат Украины Андрей ШЕВЧЕНКО (БЮТ).
Освободить В.ЯНУКОВИЧА от должности премьер-министра Украины предлагается в связи со сложением полномочий Кабинета Министров Украины перед новоизбранной Верховной Радой.