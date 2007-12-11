Яценюк предлагает Верховной Раде уволить всех членов Кабмина

В парламенте зарегистрирован проект постановления о прекращении полномочий членов Кабинета министров Украины (№1153 от 11.12.2007 г.).

Как отмечается на официальном сайте ВР, субъектом законодательной инициативы является народный депутат Украины, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

В проекте постановления, в соответствии со статьей 115 Конституции Украины и статьей 18 Закона Украины «О Кабинете министров Украины», Верховной Раде предлагается освободить:

- Николая АЗАРОВА от должности первого вице-премьер-министра Украины, министра финансов Украины;

- Андрея КЛЮЕВА от должности вице-премьер-министра Украины;

- Александра КУЗЬМУКА от должности вице-премьер-министра Украины;

- Владимира РЫБАКА от должности вице-премьер-министра Украины;

- Виктора СЛАУТУ от должности вице-премьер-министра Украины;

- Дмитрия ТАБАЧНИКА от должности вице-премьер-министра Украины;

- Юрия БОГУЦКОГО от должности министра культуры и туризма Украины;

- Юрия БОЙКО от должности министра топлива и энергетики Украины;

- Юрия ГАЙДАЕВА от должности министра здравоохранения Украины;

- Анатолия ГОЛОВКО от должности министра промышленной политики Украины;

- Анатолия ГРИЦЕНКО от должности министра обороны Украины;

- Василия ДЖАРТЫ от должности министра охраны окружающей природной среды Украины;

- Анатолия КИНАХА от должности министра экономики Украины;

- Виктора КОРЖА от должности министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта;

- Александра ЛАВРИНОВИЧА от должности министра юстиции Украины;

- Юрия МЕЛЬНИКА от должности министра аграрной политики Украины;

- Станислава НИКОЛАЕНКО от должности министра образования и науки Украины;

- Михаила ПАПИЕВА от должности министра труда и социальной политики Украины;

Александра ПОПОВА от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины;

- Николая РУДЬКОВСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины;

- Ивана ТКАЛЕНКО от должности министра Украины по связям с Верховной Радой Украины и другими органами государственной власти Украины;

- Анатолия ТОЛСТОУХОВА от должности министра Кабинета Министров Украины;

- Сергея ТУЛУБА от должности министра угольной промышленности Украины;

- Василия ЦУШКО от должности министра внутренних дел Украины;

- Нестора ШУФРИЧА от должности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы;

- Арсения ЯЦЕНЮКА от должности министра иностранных дел Украины;

- Владимира ЯЦУБУ от должности министра регионального развития и строительства Украины.

Постановление должно вступить в силу с момента принесения присяги не менее двух третей членов новосформированного Кабинета министров Украины.

В парламенте зарегистрирован также проект постановления об освобождении Виктора ЯНУКОВИЧА от должности премьер-министра Украины (№1152 от 11.12.2007 г.).

Как отмечено на официальном сайте ВР, субъектом законодательной инициативы является народный депутат Украины Андрей ШЕВЧЕНКО (БЮТ).

Освободить В.ЯНУКОВИЧА от должности премьер-министра Украины предлагается в связи со сложением полномочий Кабинета Министров Украины перед новоизбранной Верховной Радой.