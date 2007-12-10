Янукович: мы превратим Украину в одну из ведущих держав мира

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина неуклонно и последовательно приближается к уровню международных стандартов как законодательного, так и практического обеспечения прав граждан.

Об этом идет речь в приветствии В.ЯНУКОВИЧА по случаю Международного дня прав человека, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

“Сегодня мы вместе с мировым сообществом отмечаем Международный день прав человека. Этот день знаменует собой годовщину принятия Генеральной Ассамблеей ООН Общей декларации прав человека, который стал краеугольным камнем на пути становления и обеспечения единых для всего цивилизованного мира гражданских прав и свобод”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, соблюдение прав человека является определяющим признаком любого правового государства, интегрированным показателем уровня развития гражданского общества и состояния выполнения государством своих социальных обязательств.

Как считает В.ЯНУКОВИЧ, о приближении Украины к уровню международных стандартов обеспечения прав человека “свидетельствует возможность беспрепятственной реализации украинцами фундаментальных конституционных принципов существования свободного гражданина в свободной стране, постепенный рост уровня жизни, обеспечение государством условий для всестороннего развития личности, признание властью прав человека наивысшей общечеловеческой ценностью”.

“Безусловно, как и для любого молодого государства, перед Украиной на этом пути встают все новые вызовы. Однако убежден, что совместными усилиями институтов власти, общественных и правозащитных организаций мы преодолеем проблемы переходного периода и превратим Украину в одну из ведущих держав мира, где право жить достойно будет наполнено реальным содержанием”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.