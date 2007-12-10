Яценюк считает, что власть должна иметь ”соображалку”

Спикер Верховной Рады Арсений Яценюк считает, что стране нужны четкая власть и оппозиция. "Термин "широкая коалиция" уже в далеком будущем, - цитирует Яценюка сайт RAZOM. - Стране нужна власть и стране нужна оппозиция. Это два столпа украинской и любой другой демократии. Чем эффективнее оппозиция, тем эффективнее власть, если эта власть имеет «соображалку». И наоборот", - убежден он.

Кроме того, Яценюк высказался за отмену тайного голосования в парламенте. "Тайное голосование – это рудимент. Что мы делаем тайной? Волю народного депутата? Он должен выразить собственную позицию и публично отчитаться, почему он проголосовал так, или не так", - считает спикер.