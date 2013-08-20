Украина налаживает диалог с Колумбией

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что визит проходит по приглашению главы внешнеполитического ведомства Колумбии Марии Анхелы Ольгин.

«Целью визита является налаживание политического диалога с Колумбией, выполнение задач по экономизации внешнеполитической деятельности нашего государства, содействие развитию украинско-колумбийского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении.

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Программой визита, который продлится до 21 августа, предусмотрены переговоры Кожары и Ольгин, встречи министра иностранных дел Украины с вице-президентом Колумбии Анхелино Гарсуном Кинтеро, главами Сената и Палаты представителей Национального конгресса Республики Колумбия, руководителями экономического блока колумбийского правительства, представителями колумбийских деловых кругов, а также проведение украинско-колумбийского бизнес-форума.

Министра иностранных дел сопровождает представительная делегация деловых кругов Украины.

*** Республика Колумбия является новым перспективным рынком для украинского экспорта. Общий объем украинско-колумбийской торговли (товары и услуги) в 2012 году составил 92 млн. долл., из которых 84,7 млн. долл. составил экспорт украинских товаров.