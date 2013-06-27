Кожара начал официальный визит в Турцию

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, в рамках визита 28 июня в Анкаре состоится второе заседание двусторонней Группы стратегического планирования под сопредседательством глав внешнеполитических ведомств Украины и Турции.

Кроме того, Кожара проведет встречи с председателем Большого Национального собрания Джемилем Чичеком и министром иностранных дел Турецкой Республики Ахметом Давутоглу.

29 июня Кожара будет находиться в Стамбуле, где выступит с речью на церемонии открытия 22-й летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и проведет ряд встреч с представителями иностранных делегаций на заседании ПА ОБСЕ, говорится в сообщении.