Кожара начал официальный визит в Турцию
22:38, 27 июня 2013Политика
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Сегодня, 27 июня, начался официальный визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в Турецкую Республику.
Кожара полетел в Турция
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, в рамках визита 28 июня в Анкаре состоится второе заседание двусторонней Группы стратегического планирования под сопредседательством глав внешнеполитических ведомств Украины и Турции.
Кроме того, Кожара проведет встречи с председателем Большого Национального собрания Джемилем Чичеком и министром иностранных дел Турецкой Республики Ахметом Давутоглу.
29 июня Кожара будет находиться в Стамбуле, где выступит с речью на церемонии открытия 22-й летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и проведет ряд встреч с представителями иностранных делегаций на заседании ПА ОБСЕ, говорится в сообщении.
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