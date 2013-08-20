Янукович отправил приветствие Х Всемирному конгрессу украинцев
09:45, 20 августа 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович написал приветствие участникам Х Всемирного конгресса украинцев.
Янукович: Пусть Бог благословит всех нас
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
В своем приветствии глава государства подчеркнул, что высоко ценит «активную деятельность ведущих объединений мировой украинской общины по развитию суверенной и свободной Украины, сохранению национально-культурной самобытности и традиций народа».
«Сегодня особое значение приобретает привлечение вашего потенциала к проведению экономических преобразований, реализации евроинтеграционных устремлений нашего государства, к совместному чествованию памятных дат украинской истории», - отметил Янукович и пожелал участникам Конгресса добра, счастья и новых свершений.
«Пусть Бог благословит всех нас», - добавил Президент.
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