Янукович уволил заместителя Лукаш

Президент уволил Седова с должности заместителя министра юстиции - руководителя аппарата.

Президент Украины Виктор Янукович своим указом уволил Андрея Седова с должности заместителя министра юстиции Украины - руководителя аппарата. Текст указа от 19 августа 2013 года размещен на официальном сайте главы государства. Причина увольнения не указана.

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