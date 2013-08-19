Янукович уволил заместителя Лукаш

15:02, 19 августа 2013
Политика
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Президент уволил Седова с должности заместителя министра юстиции - руководителя аппарата.

В Минюсте - вакансия

Президент Украины Виктор Янукович своим указом уволил Андрея Седова с должности заместителя министра юстиции Украины - руководителя аппарата.

Текст указа от 19 августа 2013 года размещен на официальном сайте главы государства.

Причина увольнения не указана.

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