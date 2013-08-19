Янукович уволил заместителя Лукаш
15:02, 19 августа 2013Политика
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Президент уволил Седова с должности заместителя министра юстиции - руководителя аппарата.
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Президент Украины Виктор Янукович своим указом уволил Андрея Седова с должности заместителя министра юстиции Украины - руководителя аппарата.
Текст указа от 19 августа 2013 года размещен на официальном сайте главы государства.
Причина увольнения не указана.
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