Лутковская: О помиловании Тимошенко говорить рано

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская говорит, что вопрос помилования Тимошенко пока не стоит. В интервью газете «Вести» омбудсман объяснила, почему.

«В случае с Луценко были исчерпаны все судебные средства защиты, мы дождались окончательного решения кассационной инстанции. Только после этого я попросила работников секретариата готовить обращение к президенту о помиловании», - говорит Лутковская, - В любом случае обращение омбудсмана к президенту относительно помилования возможно лишь тогда, когда судебные разбирательства завершены. Иначе это давление на суд. В случае с Тимошенко судебные тяжбы продолжаются».

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На вопрос, будет ли Лутковская просить о помиловании Тимошенко, когда судебные тяжбы закончатся, омбудсман ответила следующее:

«Я готова рассмотреть этот вопрос. Но пока рано об этом говорить».

Также Лутковская рассказала, что необходимо, чтобы создать правовые основания для отправки Тимошенко на лечение за границу:

«Это возможно. Но должно быть межгосударственное соглашение между Украиной и Германией. Скорее всего такое соглашение должно быть ратифицировано в обоих парламентах. Но любое соглашение не может заключаться касательно одного человека, а не круга лиц. То есть, к примеру, другое государство должно быть готово принять к себе на тех же основаниях и остальных заключенных, нуждающихся в таком лечении».