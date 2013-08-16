В суде над Тимошенко объявили перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

«Выслушав мнение участников процесса по поводу поставленного на рассмотрение вопроса, суд постановил считать невозможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимой Тимошенко Юлии Владимировны и ее защитника Евгении Тимошенко. В судебном заседании объявляется перерыв до 6 сентября 15.00», - сказал Садовский.

Во время судебного заседания представители гособвинения предложили перенести слушание в связи с отсутствием Тимошенко.

В свою очередь, сторона защиты в очередной раз выдвинула перед судом требование рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления. Защитники подчеркнули, что Тимошенко подала в суд соответствующее заявление с просьбой рассматривать это ходатайство в ее отсутствие.

По словам защитников, дело ЕЭСУ уже было закрыто Генеральной прокуратурой, и правомерность его закрытия подтвердил Верховный Суд Украины 11 ноября 2005 года.

Защитник Тимошенко Сергей Власенко отметил, что если дело ЕЭСУ не будет закрыто, а будет рассматриваться повторно, это нарушит не только украинское, но и европейское законодательство, в частности параграф №4 протокола №7 Европейской конвенции по правам человека.

Власенко также процитировал несколько пунктов из отчета специального уполномоченного ПАСЕ Питера Омцигта, в которых критикуются судебные дела Тимошенко. «Вот оценки того, что происходило по «газовому делу» в Печерском суде, но эту оценку можно отнести и к тому, что происходит у нас сейчас здесь», - отметили он.

По словам адвоката, Тимошенко не может быть субъектом этого преступления, поскольку во время, которое касается обвинения, она не была должностным лицом ЕЭСУ, а по закону, к ответственности по этой статье могут привлекаться только должностные лица.

Власенко также обратил внимание на то, что прокуроры не одеты в форменную одежду установленного образца.

Со своей стороны судья Садовский отметил, что позиция суда остается неизменной, и ходатайство защиты Тимошенко о закрытии уголовного дела ЕЭСУ будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса при участии самой подсудимой.

Решение Садовского сторонники Тимошенко встретили скандированиям: «Позор!» и «Юле – волю!». Такими же возгласами сторонники проводили из зала судебных заседаний представителей гособвинения.

Судебное заседание продолжалось около 30 минут.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.