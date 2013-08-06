Прокуратура задержала экс-мэра Житомира

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

Согласно переданному УНИАН сообщению, «прокуратурой области задержано лицо, которое подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Установлено, что подозреваемый произвел отчуждение имущества, под залог которого два предприятия, фактическим владельцем которого он был, получили кредиты Европейского банка реконструкции и развития. Гарантией возвращения данных кредитов выступало государство».

Действиями подозреваемого нанесен ущерб государству, в лице Национального банка Украины, который вернул задолженность ЕБРР на сумму свыше 20 млн грн.

Сейчас задержанный находится под стражей.

Прокуратура официально не называет фамилию задержанного в интересах следствия. Однако, как стало известно УНИАН из других источников, речь идет о бывшем мэре Житомира Георгии Буравкове, который был мэром с 2002 по 2006 годы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2006 года следователи прокуратуры области вынесли постановление о привлечении Буравкова в качестве обвиняемого по подозрению в разворовывании более 6 млн долларов кредитов ЕБРР, которые предоставлялись Украине для развития малого и среднего бизнеса под гарантии правительства, начиная с 1995 года.

Длительное время Буравков находился в розыске, однако в последнее время его видели в Житомире.

Он неоднократно бывал в мэрии Житомира, принимал участие во встречах с журналистами.