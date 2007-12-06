Яценюк говорит, что Тимошенко сегодня назначать не будут

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что сегодня парламент не будет рассматривать вопрос о назначении Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, будет ли сегодня рассматриваться вопрос о назначении Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Вряд ли ВР будет рассматривать этот вопрос».

На вопрос журналистов, будет ли рассматриваться этот вопрос завтра, он коротко ответил: «Увидите».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины VI созыв представление о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра. Представление внесено в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106, части третьей статьи 114 Конституции Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.