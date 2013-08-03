Союз журналистов и Медиа-профсоюз обеспокоены конфликтом в Кременчуге

Как сообщили УНИАН в пресс-службе медиа-профсоюза, НСЖУ и НМПУ обращают внимание, что такие тенденции противоречат общей государственной политике по разгосударствлению коммунальных средств массовой информации. Они напоминают, что Президент дал поручение подготовить законопроект на эту тему, который сейчас находится на рассмотрении в Кабинете министров Украины.

«К тому же, такие действия противоречат здравому смыслу. Телеканал «Визит» является частным, и уже много лет функционирует без помощи государства. Нет смысла дополнительно нагружать государственный бюджет финансированием еще одного телеканала», - сказано в заявлении двух крупнейших журналистских организаций.

НСЖУ и НМПУ отмечают, что “такие действия и стремления со стороны городской власти противоречат закону. Ведь, в соответствии с ч. 3 ст. 24 ЗУ «О местном самоуправлении», органы местного самоуправления действуют только в границах и способом, установленными Конституцией и Законами Украины. Однако исполнительный комитет Кременчугского горсовета, а затем – и сам Кременчугский горсовет, вопреки нормам действующего законодательства, принимают решения, которые, фактически, позволяют новосозданному коммунальному предприятию «Кременчугская городская телерадиокомпания» поглотить частную телекомпанию «Визит».

НСЖУ и НМПУ поддерживают требования организации медиа-профсоюза на телеканале «Визит», которая выступает категорически против «силовой» смены владельца, поскольку это может повлечь закрытие канала и потерю работы его работниками.

В то же время Союз журналистов и Медиа-профсоюз положительно оценивают решение Автозаводского районного суда Кременчуга от 18 июля 2013 года, которым признаны незаконными решения исполкома Кременчугского горсовета и самого городского совета, нарушающие права телеканала «Визит», и, соответственно, и членов трудового коллектива. Независимый медиа-профсоюз Украины и Национальный союз журналистов Украины выражают надежду, что суд апелляционной инстанции также решит вопрос в полном соответствии с законом.

НСЖУ и НМПУ призывают участников конфликта перейти к переговорам и решить вопрос с учетом интересов всех сторон. В частности - провести конференцию для местных журналистов, на которой рассмотреть этические принципы их профессиональной деятельности. Это бы разрядило напряженную ситуацию в медийной среде города и снял разделение на два лагеря, которое, к сожалению, существует на сегодняшний день среди журналистов города Кременчуга.

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Справка УНИАН. Телекомпания «Визит» - одна из ведущих кременчугских ТРК. Телеканал круглосуточно ведет вещание в Кременчугском районе. Конфликт между городской властью Кременчуга в лице мэра Олега Бабаева и телекомпанией «Визит» начался в 2012 году – телекомпания перестала транслировать новости коммунальной телерадиокомпании, стали чаще выходить критические сюжеты о городской власти, а мэр заявил, что «Визит» ввел цензуру. По городу были развешены плакаты «Почему режут Бабаева?». Из бюджета города начали выделяться дополнительные суммы на развитие собственного коммунального телевидения, а с семьей владельцев «Визита» горсовет начал разрывать в одностороннем порядке договоры аренды земли.

В конце апреля 2013 года депутаты городского совета Кременчуга поддержали проект решения чиновников исполкома и обратились к Президенту Януковичу и Генпрокурору Пшонке с просьбой «вернуть» телекомпанию «Визит» в собственность городу.

13 июня районный суд города Кременчуга начал рассмотрение дела по иску кременчугской коммунальной телерадиокомпании (КТРК) к частной телекомпании «Визит» и ее учредителям.

Городская власть считает, что у истоков городского телемонополиста стояли исполком городского совета и ассоциация промышленных предприятий Кременчуга, они были основными идеологами, учредителями и донорами предприятия ООО «КТВ».