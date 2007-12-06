Ющенко в помощь Яценюку предлагает регионала

09:59, 06 декабря 2007
Политика
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"Глава государства видит в этом широкий шаг"

Виктор Балога
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендует депутатскому корпусу избрать первым заместителем председателя Верховной Рады представителя Партии регионов, заявил сегодня руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Как сообщает пресс-служба Президента, по словам В.БАЛОГИ, избрание Арсения ЯЦЕНЮКА председателем Верховной Рады и де-юре, и де-факто подтверждает, что демократическое большинство в парламенте, созданное БЮТ и блоком «Наша Украина – Народная самооборона», выполняет договоренности, достигнутые двумя политическими силами во время избирательной кампании.

В.БАЛОГА отметил, что результативное голосование относительно должности спикера создало предпосылки для быстрого избрания руководства парламента и комитетов, а это, в свою очередь, запустит двигатель законотворческой деятельности. В повестке дня: принятие ряда важных законов, прежде всего, о государственном бюджете на следующий год, имеющий исключительно приоритетное значение.

По мнению В.БАЛОГИ, высокая эффективность работы Верховной Рады прямо зависит от способности большинства наладить конструктивное взаимодействие с парламентской оппозицией. «Следует ожидать, что вскоре будет официально объявлено об оформлении оппозиционного меньшинства. С большой долей вероятности можно допустить, что лидерские позиции в ней займет фракция Партии регионов как самая многочисленная в ВР шестого созыва. От избранной ею тактики ведения оппозиционной деятельности во многом будут зависеть темпы и эмоциональный градус принятия решений в доме под куполом», - сказал он.

Глава президентского Секретариата убежден в важности широкого, а не эпизодического участия оппозиции в работе парламента. Он также напомнил, что председатель Верховной Рады сразу после избрания на эту должность говорил о готовности предложить представителям меньшинства руководящие посты, как это делают в парламентах стран развитой демократии, в таком же русле неоднократно высказывались и лидеры политических сил, сформировавших демократическую коалицию.

«Наверное, они хорошо осознают, что без диалога и качественного взаимодействия между большинством и оппозицией невозможно выполнить тот колоссальный массив обещаний, которые щедро раздавали людям все без исключения участники избирательной гонки», – сказал В.БАЛОГА.

По его словам, Президент считает, что первым заместителем председателя ВР следует избрать представителя Партии регионов. «Глава государства видит в этом широкий шаг навстречу коалиции и оппозиции к налаживанию взаимодействия, что в итоге имеет целью достижение производительной, стабильной работы всего парламента. Кроме того, это даст позитивный сигнал обществу о том, что новая Верховная Рада настроена работать на интересы страны, а не на политическую перспективу. По мнению Президента, украинский парламент покажет миру пример работы на принципах национальных интересов, которые шире рамок политической целесообразности», – отметил В.БАЛОГА.

 

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