Янукович называет голосование за Яценюка казарменной демократией

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет унизительной процедуру голосования депутатов фракций БЮТ и НУ-НС за председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Это действо отражает реальное состояние дел в коалиции, которую, на мой взгляд, преждевременно назвали демократической. Та унизительная процедура, которую прошли все 227 депутатов, – это, скорее, казарменная демократия, когда несколько постов проверяют, как депутаты проголосовали», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства напомнил, что в соответствии с Конституцией и регламентом Верховной Рады избрание председателя ВР осуществляется в режиме тайного голосования.

В связи с этим, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, коалиция демократических сил не может быть эффективной. «Мы это знаем из нашего предыдущего опыта. Сегодня коалиция еще не состоялась, а популисты, которых достаточно в этой коалиции, уже начинают давать оценки правительству и передергивать факты. Они загодя готовят позицию по обвинению своих предшественников во всех проблемах», - предположил он.

Глава правительства также считает, что новый состав Кабинета министров должен быть сформирован в максимально короткие сроки. «Чем скорее будет назначен новый состав Кабинета министров, тем скорее будет определена ответственность этой коалиции», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.