Европа готова упростить выдачу виз для украинских студентов

Европарламент готов поддержать Украину в вопросах либерализации визового режима. В первую очередь такой шаг коснется молодежи и студентов, которые принимают участие в программах обмена.

Об этом в комментарии телеканалу БТБ рассказал депутат Европарламента, член Комитета по международным отношениям Андрей Ковачев, сообщает РБК-Украина.

Также депутат отметил, что смягчение визового режима коснется и тех молодых людей, которые намерены учиться за рубежом. «Мы со стороны Европарламента очень хотим поддержать украинских граждан, особенно молодых людей, студентов, чтобы они получили возможность на упрощенное оформление виз для участия в программах обмена, чтобы они больше контактировали с другими людьми. Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Европарламента на пути установления безвизового режима», – заверил Ковачев.

По мнению евродепутата, расширение международных контактов для украинской молодежи будет иметь значительное влияние на демократические преобразования в Украине.