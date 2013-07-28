Янукович выразил соболезнования родственникам убитого мэра

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Как несправедлива и безжалостна смерть, забирая дорогих нам людей. Для всех, кто знал и работал вместе с Александром Владимировичем, он останется любящим мужем и отцом, верным другом, взвешенным и мудрым руководителем, Человеком, который верой и правдой служил своему городу и Украинскому государству. Разделяю горькую боль непоправимой утраты, склоняю голову и скорблю вместе с вами», - говорится в соболезновании Януковича родным, близким и коллегам Бартенева.

Как сообщал УНИАН, мэр Феодосии погиб в результате покушения, совершённого в ночь с 26 на 27 июля.

Покушение было совершено в подъезде его дома, Бартеневу выстрелили в спину.

Ему было 57 лет. Он дважды - в 2008 и в 2010 году - избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.

Милиция открыла уголовное производство по факту совершенного покушения на Бартенева.

27 июля в Феодосии праздновали день города.