Янукович выразил соболезнования родственникам убитого мэра
Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования родственникам погибшего в результате покушения Героя Украины, мэра Феодосии Александра Бартенева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Как несправедлива и безжалостна смерть, забирая дорогих нам людей. Для всех, кто знал и работал вместе с Александром Владимировичем, он останется любящим мужем и отцом, верным другом, взвешенным и мудрым руководителем, Человеком, который верой и правдой служил своему городу и Украинскому государству. Разделяю горькую боль непоправимой утраты, склоняю голову и скорблю вместе с вами», - говорится в соболезновании Януковича родным, близким и коллегам Бартенева.
Как сообщал УНИАН, мэр Феодосии погиб в результате покушения, совершённого в ночь с 26 на 27 июля.
Покушение было совершено в подъезде его дома, Бартеневу выстрелили в спину.
Ему было 57 лет. Он дважды - в 2008 и в 2010 году - избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.
Милиция открыла уголовное производство по факту совершенного покушения на Бартенева.
27 июля в Феодосии праздновали день города.