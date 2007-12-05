Ющенко назвал законопроекты, которые он подаст ВР в первую очередь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает внести на рассмотрение Верховной Рады в качестве первоочередных пакеты законопроектов о реформировании местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании в Киеве по вопросам местного самоуправления.

В.ЮЩЕНКО предложил создать рабочую группу под руководством заместителей главы Секретариата Президента Марины СТАВНИЙЧУК и Александра ШЛАПАКА, в которую должны войти представители органов местного самоуправления.

По его словам, эта рабочая группа должна наработать план действий на 2008 год по нескольким блокам, в том числе по вопросам реформирования законодательства в сфере местного самоуправления, внесения изменений в бюджет, а также изменений в Конституцию Украины. «Я прошу, чтобы мы сделали план действий на 2008 год», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также пообещал, что если уже есть наработанные законопроекты, то он готов их внести на рассмотрение парламента сразу после того, как ВР примет самый главный вопрос – закон о государственном бюджете на 2008 год.