Дочь экс-премьера говорит, что власть ничего не ответила на просьбу Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сторонникам Тимошенко, которые дежурят перед ЦКБ “Укрзализныця” в Харькове, сообщила дочь экс-премьера Евгения Тимошенко после проведения длительного свидания.

“Официальных не было предложений от власти ни маме, ни мне”, - сказала она и выразила надежду, что операция будет проведена.

“Мы надеемся и требуем, чтобы операция была проведена. Сколько уже можно издеваться над человеком? Но пока еще никаких предложений ни от кого не поступало, поэтому ничего нельзя сказать”, - отметила дочь экс-премьера.

По теме: Состояние здоровья Тимошенко не улучшилось – дочь экс-премьера

Она добавила, что семья надеется на быстрое освобождение Тимошенко. “Мы боремся за это, но пока еще никаких сигналов нет, но мы боремся”, - сказала Евгения.

В то же время она не ответила на вопрос, согласна ли экс-премьер поехать на лечение за границу.