МИД пытается связаться с задержанным в Амстердаме журналистом-беженцем

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, Посольство Украины в Нидерландах еще с утра сообщило МИД о факте задержания Шария.

«Действительно, 16 июля в Амстердаме был задержан гражданин Украины Анатолий Шарий в связи с тем, что он находится в розыске на территории Украины», - сказал Перебыйнис.

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Он сообщил, что сейчас Шарий находится в пункте временного содержания в аэропорту Амстердама “Схипхол”.

“Очевидно, что будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции. В настоящее время наш консул пытается установить с ним связь с целью предоставления консульско-правовой помощи”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, Анатолий Шарий, который год назад получил статус беженца в Литве, был арестован 16 июля в Амстердаме. Ему грозит высылка в Украину, где он объявлен в розыск. Об этом сообщила его подруга, которая сейчас находится в Нидерландах.

Напомним, 8 июня 2012 года Шарий получил пятилетний статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. Украину журналист покинул в 2010 году якобы из-за преследования со стороны милиции. В настоящее время в Украине в отношении Шария возбуждены два уголовных дела – за хулиганство и заведомо ложное сообщение о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения. Журналист назвал это попыткой давления в связи с его профессиональной деятельностью.